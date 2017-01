Stipendi e pensioni a "Quinta Colonna"

foto Ufficio Stampa Mediaset

17:25

- La scarsa competitività di pensioni e stipendi italiani, messi a confronto col potere d’acquisto di altri paesi europei, è al centro del nuovo appuntamento con "", in onda lunedì 11 febbraio, in prima serata, su. Nel dibattito in studio,interpella Paolo Cento (Sel), Andrea Olivero (Scelta Civica), Pina Picerno (Pd), Daniela Santanché (Pdl) e il presidente di Federconsumatori Rosario Trefiletti.