Maria De Filippi-Gerry Scotti, che bacio!

foto Ufficio Stampa Mediaset 13:40 - Un bacio, a stampo, tra Maria De Filippi e Gerry Scotti scalda "Italia's Got Talent". Lo show più amato del sabato sera conferma il suo successo nonostante il mach calcistico tra Lazio e Napoli e il competitor di Raiuno "I Migliori Anni", si conferma il programma più visto delle 24 ore, con una share del 30.81% pari a 7 milioni 643 mila telespettatori, battendo il diretto competitor di Raiuno che si ferma al 17,23% di share pari a 4 milioni 201 mila telespettatori.

Il successo del programma permette ancora una volta a Canale 5 di aggiudicarsi prima e seconda serata. Prime Time: 24,08% di share pari a 6 milioni 618 mila telespettatori, Seconda Serata: 29,43% pari a 4 milioni 070 mila telespettatori. (Rai Uno si ferma al 18% di share in Prime Time e al 15% di share in Seconda Serata). Alle ore 22.50 Italia's Got Talent supera i 9 milioni di telespettatori, mentre alle 23.56 la share schizza al 41.96%. La rilevazione nel target commerciale (15-64 anni) mostra dati impressionanti: IGT è al 34,05% e raggiunge il 40.60% sul target 15-34 anni, mentre "I Migliori anni" si deve accontentare di un 13,60%, che scende all’8.44% sui 15-34 anni.