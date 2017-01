Belen: "Primo bacio nel camerino Maionchi"

Ecco uno stralcio dell'intervista doppia: Iene: Chi è tra i due che ci ha provato per la prima volta? Belen: entrambi. Stefano: tendenzialmente io. Iene: Eravate fidanzati con altre persone? B: sì. S: io ero fidanzato, lei pure. Iene: E poi quanto ci avete messo a sfidanzarvi? S: tre o quattro settimane. B: tre settimane. Iene: Nella vita hai più lasciato o sei stata lasciata? B: ho più lasciato. S: non sono mai stato lasciato. Iene: Il primo bacio dove? B: ti do un’esclusiva, l’ho sempre voluto dire ma non l’ho mai detto. S: nel bagno del camerino di Mara Maionchi. Iene: Le donne incinte possono fare sesso? B: certo. S: come no, sennò 9 mesi impazzisci. Iene: Mai avuto rapporti omosessuali? S: no. B: no. Iene: Dopo quanto ti ha detto ti amo? S: dopo 10 giorni. E lei mi ha detto "anch'io penso di amarti", che è differente. B: molto in fretta. Iene: Hai mai subito un foto ricatto? S: no, assolutamente no. B: ero alle Maldive con mia sorella e sono venuti a bussarmi alla porta col computer aperto con mia sorella senza vestiti e mi hanno detto: "Se domani mattina non fai un posato con una notizia, con uno scoop che dai a me, queste fotografie verranno pubblicate". Iene: E tu che gli hai risposto? B. Li ho mandati a quel paese. Iene: Quelli di Corona non erano foto ricatti? B: non così. Iene: Facciamo un gioco. Ti faccio una serie di nomi se ti piacciono mi dici love, se non ti piacciono fai pernacchia: Maria de Filippi. S: Love. B: love. Simona Ventura. S: love. B: love adesso, prima... Massimo Giletti S: qui vado in iperventilazione... B: non sa fare il suo lavoro. Emma Marrone S. love. B: a me sta simpatica. Fabrizio Corona S. mica posso fare una pernacchia a Corona con tutti i problemi che ha, però fargli love è proprio scandaloso B. love.