Il rapper Moreno travolge "Amici"

Una ventata di energia e positività dentro la scuola di "Amici". Moreno vince la sfida con Neks e entra di diritto nella classe. Giovanissimo con ottime capacità di improvvisazione e dalla rima facile, Moreno ha conquistato il pubblico e Maria De Filippi. I cantanti Giosuè e Irene rimangono nella scuola.

Moreno ha anche partecipato al programma "Spit" di Mtv in cui protagonisti erano i giovani rapper della musica italiana. Già in quel contesto si era fatto notare. Insomma c'è da scommettere che Moreno darà il suo (notevole) contributo all'interno della classe di canto di "Amici". Ma sabato pomeriggio è stato anche il momento delle verifiche per i cantanti con la maglia grigia. Prima Irene, con diverse incertezze, si è esibita con alcuni brani da "Se tu non torni" di Miguel Bosè a "Beautiful That Way" di Noa. Incertezze nell'esecuzione e forse troppo poco attenta all'interpretazione, la cantata viene mandata in sfida immendiata da Grazia Di Michele. Irene si confronta con Francesco Rosanò tra cavalli di battaglia e brani assegnati. Una sfida tutto sommato pari, tra due cantanti non proprio convincenti. Alla fine il produttore discografico Brando decide di promuovere Irene che continua la sua corsa per il serale. Il secondo cantante in maglia grigia ad esibirsi è Giosuè che anche stavolta non canta bene la sigla. La Di Michele gli chiede di eseguire alcuni brani e decide di eliminarlo. All'allievo manca un po' di carisma e pathos durante le esibizioni ma viene salvato da Mara Maionchi che con Rudy Zerbi credono nel suo recupero. Al pomeriggio la puntata in diretta di "Amici" ha tenuto incollati al teleschermo 3.773.000 telespettatori con share del 21.12%.

