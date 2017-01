Anna Oxa furiosa a "Le Iene"

foto LaPresse 15:00 - Domenica 10 febbraio in diretta alle 21.20 nuovo appuntamento con "Le Iene show". Alla conduzione, a fianco di Ilary Blasi, ci saranno Teo Mammucari e la Gialappa’s. La Iena Nadia Toffa intervista Anna Oxa in seguito alle dichiarazioni della cantante, che ha affermato di essere stata esclusa da Sanremo per "motivi politici". "Cotugno, Al Bano e Ricchi e Poveri al Festival perché spinti dalla Russia". - Domenica 10 febbraio in diretta alle 21.20 nuovo appuntamento con "Le Iene show". Alla conduzione, a fianco di Ilary Blasi, ci saranno Teo Mammucari e la Gialappa’s. La Iena Nadia Toffa intervista Anna Oxa in seguito alle dichiarazioni della cantante, che ha affermato di essere stata esclusa da Sanremo per "motivi politici". "Cotugno, Al Bano e Ricchi e Poveri al Festival perché spinti dalla Russia".

A seguire uno stralcio dell’intervista: Iena: "Quest'anno ci sarà anche Albano. Perché lui sì e te no?". Oxa: "Perché altrimenti la Russia non acquista i diritti". Iena: "In che senso?". Oxa: "Perché la Russia conosce questi artisti e dice 'ho quei diritti e voglio questi artisti che conosco'...". Iena: "Ma di che artisti stai parlando?". Oxa: "Cotugno, Ricchi e Poveri e Albano. È normale che loro li abbiamo rinfilati. Ma come, prima li tolgono dalla kermesse e poi ce li rimettono all’ultimo?". Iena: "Chi li ha messi e poi li ha tolti?". Oxa: "Fazio prima li toglie e poi li mette". Iena: "Perché sono di sinistra secondo te?". Oxa: "Ma non lo so, sono di sinistra? Se sono di sinistra fanno bene a stare lì o, se non lo sono, non so perché Fazio abbia accettato di mettere questo tipo di artisti che hanno quest'età".