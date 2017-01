Annicchiarico: "Sono pazzo di Belen"

foto Ufficio Stampa Mediaset Correlati TALENT DI SUCCESSO

PANCIONE IN BIANCO E NERO 13:46 - Il fascino di Belen Rodriguez non lascia indifferente proprio nessuno e anche Simone Annicchiarico, al suo fianco sul palco di "Italia's Got Talent", ha perso la testa per lei. "Cos'altro potrei dire di fronte ad una bellezza simile? Lo ammetto, sono pazzo di lei - confessa a "Visto" - Senza trucco è ancora più bella". De Martino, però, può stare tranquillo visto che Simone ammette che Stefano e Belen sono una coppia bellissima. non lascia indifferente proprio nessuno e, al suo fianco sul palco di "Italia's Got Talent", ha perso la testa per lei. "Cos'altro potrei dire di fronte ad una bellezza simile?- confessa a "Visto" - Senza trucco è ancora più bella". De Martino, però, può stare tranquillo visto che Simone ammette che Stefano e Belen sono una coppia bellissima.

A "Italia's Got Talent" è sempre al suo fianco, per esaudire ogni suo desiderio, soprattutto adesso che è incinta. Un'ammirazione totale quella di Simone Annicchiarico per la collega Belen, che lo ha conquistato grazie alla fisicità travolgente e la battuta sempre pronta.



"Belen ha praticamente solo pregi e io sono pazzo di lei - racconta il conduttore a "Visto" - Fisicamente è una bomba e poi è alla mano, ironica. Senza trucco è ancora più bella, per non parlare di quel sorriso dolce e triste che ha...Insomma non ha difetti".



Una donna da sposare, quindi, e con cui mettere su famiglia. Se trovasse una donna uguale a lei, infatti, il presentatore (42 anni) non esiterebbe a farci un figlio: "Un po' di tempo ce l'ho ancora, sei anni al massimo".