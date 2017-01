Rocco Petrantonio, un "mammo" speciale

foto Da video Correlati BENVENUTA MIA

Pizzicato dalle telecamere di "Pomeriggio Cinque" mentre fa la spesa, Rocco Pietrantonio apre le porte di casa e presenta la piccola Mia, avuta dalla compagna Claudia Boldi. L'ex di Lory Del Santo è un "mammo" doc, a suo agio tra pappe e cambi di pannolini. Certo, gli errori sono sempre dietro l'angolo, ma in fondo Rocco è papà da appena sei settimane: "La sto vivendo alla grande - ammette da Barbara d'Urso - E' la cosa più bella del mondo".

Diventare genitore ha colto di sorpresa anche la compagna Claudia, che a qualche ora dal parto non si era resa conto di aver rotto le acque. E' stato infatti Pietrantonio ad avvisarla e ad esortarla ad andare all'ospedale. "Io invece avevo fame da morire, volevo mangiare prima di andare in ospedale - confessa divertita Claudia - La verità è che ero pietrificata. Sapevo che di lì a poco sarebbe nata e non ero molto presente in quel momento".



Un'avventura stupenda, che la coppia sta affrontando più affiatata e unita che mai. Rocco, però, ha ancora qualche problema con la nanna. "Ho provato a far addormentare Mia qualche volta - confessa - Ma poi è tutto così bello: stare accoccolati, sentire il cuoricino che batte. Insomma mi addormento prima io di lei".