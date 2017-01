L'amore di Romeo e Giulietta su Canale 5

foto LaPresse Correlati BELLEZZA ACQUA E SAPONE 12:33 - Proseguono le riprese della fiction diretta da Riccardo Donna per Canale 5, "Romeo e Giulietta". Uno dei capolavori di William Shakesperare rivive per la tv prodotto con la collaborazione di Lux Vide e Mediaset Espana. Protagonisti la giovane star della tv spagnola Martin Rivas con Alessandra Mastronardi. Nel cast ci sarà anche Elena Sofia Ricci. - Proseguono le riprese della fiction diretta daper Canale 5,". Uno dei capolavori di William Shakesperare rivive per la tv prodotto con la collaborazione di Lux Vide e Mediaset Espana. Protagonisti la giovane star della tv spagnolacon. Nel cast ci sarà anche

Il dramma di Shakespeare sarà reso attuale e ambientato ai giorni nostri, dunque non sarà una vera e propria fiction in costume. Gli sceneggiatori hanno rielaborato il testo per renderlo quanto più attuale possibile non tralasciando però l'impianto di una delle tragedie d'amore più belle del mondo. La fiction per la tv, che dovrebbe andare in onda il prossimo autunno, è girata in inglese per poi essere presentata all'estero.