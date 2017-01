Giacomo lascia "Amici" per motivi di salute

foto Da video Correlati AMARA DECISIONE 12:48 - Tanti colpi di scena ad "Amici". Se il cantante Giosuè e la ballerina Irene indossano la maglia grigia, Leonardo aspetta di sfidare il ballerino Antonio. La classe di danza però deve registrare un altro alunno in meno. Giacomo è costretto a lasciare la scuola perché i medici hanno sentenziato che ci vogliono altre tre settimane per recuperare. Troppi per la corsa al serale che si interrompe bruscamente. L'amico Pasquale, dispiaciuto, piange. - Tanti colpi di scena ad "". Se il cantantee la ballerinaindossano la maglia grigia,aspetta di sfidare il ballerino. La classe di danza però deve registrare un altro alunno in meno.è costretto a lasciare la scuola perché i medici hanno sentenziato che ci vogliono altre tre settimane per recuperare. Troppi per la corsa al serale che si interrompe bruscamente. L'amico, dispiaciuto, piange.

Nella puntata di sabato sicuramente si capirà qual è il destino del cantante Giosuè che è stato esaminato da Grazia Di Michele. Le sue performance sono state alquanto deludenti e in effetti il cantante non solo non ha convinto per la sua interpretazione ma ha commesso anche diversi errori tecnici. Dunque si saprà quale sarà il suo destino. Sempre a proposito di cantanti Mara Maionchi ha esaminato anche Emanuele, Cristina e Chiara. Se i primi due hanno convinto l'insegnante e continuano la corsa per il serale, qualche indecisione invece c'è su Chiara. "Devi accelerare i tuoi tempi" la esorta Mara e le comunica che per ora non le dà la maglia grigia. La cantante scoppia in una crisi di pianto e Angela cerca di consolarla.



I ragazzi rimasti in gara per il momento sono 23 ma le competizioni sono ancora aperte e i giudici pronti a selezionare nuovi talenti per la scuola. Sabato 9 febbraio, in diretta, sfida tra giovani rapper per aggiudicarsi un banco.

Andrea Conti