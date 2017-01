Bieber, bacio hot al manichino

foto Da video Correlati SENZA FRENI 15:26 - Un bacio alla francese in diretta tv per Justin Bieber. Chi è la fortunata? Forse è la ex Selena Gomez (con cui pare sia tornato insieme) oppure Rihanna, come rumoreggiano i tabloid? Siete fuori strada. La "fortunata" altri non è che una testa di manichino. - Un bacio alla francese in diretta tv per. Chi è la fortunata? Forse è la ex(con cui pare sia tornato insieme) oppure Rihanna, come rumoreggiano i tabloid? Siete fuori strada. La "fortunata" altri non è che una testa di manichino.

Ospite del "Jimmy Kimmel" show, la popstar canadese si è infatti lasciato andare ad un fuori programma "intimo", che ha scaldato l'atmosfera in studio. Dopo averla accarezzata e guardata intensamente negli occhi, il cantante si è avvicinato ed ha incollato le sue labbra a quelle del manichino. Un bacio appassionato e profondo, che ha sorpreso anche il presentatore: "No Justin, fermati! Non farla innamorare!". Chissà a chi stava pensando Bieber in quel momento...



Intanto il debutto di "Believe Acoustic" al numero uno degli album più venduti in America, con oltre 211mila copie, Justin Bieber aggiunge un nuovo record alla sua lunga lista. E' il primo artista nella storia della musica ad avere 5 album al numero uno prima di compiere 19 anni. Ma non solo, pochi giorni fa, Justin è diventato anche il personaggio più seguito su Twitter con più di 34 milioni di follower.