Il caso Salamone a Quarto Grado

foto Ufficio Stampa Mediaset 14:24 - Gli sviluppi sulla morte di Valentina Salamone (trovata esanime il 24 luglio 2010, in una villetta della periferia di Adrano, in provincia di Catania) sono al centro del nuovo appuntamento con "Quarto Grado", il programma di Retequattro condotto da Salvo Sottile, in onda in diretta dal centro Palatino di Roma venerdì 8 febbraio alle 21.10.

Nel corso della puntata, il settimanale a cura di Siria Magri torna anche sul caso di Domenico Belmonte. L'ex direttore sanitario del carcere di Poggioreale è tornato in libertà, dopo essere stato accusato di aver ucciso moglie e figlia e averne occultato i cadaveri nella casa di famiglia nel Casertano. E’ veramente così o si tratta di un duplice suicidio? Tra gli altri temi della serata, Sottile, con Sabrina Scampini, si occupa del caso dei «fidanzatini di Policoro», Luca Orioli e Marirosa Andreotta, trovati morti nel marzo del 1988 in circostanze misteriose e mai chiarite. Ospite in studio la madre del ragazzo, la quale chiede giustizia e la non archiviazione del caso.



Infine, “Quarto Grado” tratta della scomparsa di Paola Landini: l’ultima volta è stata vista il 15 maggio 2012, al poligono di Sassuolo dove lavorava il compagno. Il programma dà conto di alcune lettere anonime pervenute alla famiglia.