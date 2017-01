Mike Tyson, guest star di "Law & Order"

foto Getty Correlati IL TRADIMENTO DI BRAD PITT 13:59 - Il passaggio dal ring al set è avvenuto non senza polemiche per Mike Tyson. L'ex pugile apparirà infatti in uno degli episodi della XIV stagione del legal-drama Law & Order: Unità vittime speciali, intitolata "Monster's Legacy". Nella serie interpreterà Reggie Rhodes, un carcerato vittima di violenza sessuale. Un ruolo particolarmente controverso quello di Tyson, accusato e condannato nel 1992 per stupro. - Il passaggio dal ring al set è avvenuto non senza polemiche per. L'ex pugile apparirà infatti in uno degli episodi della XIV stagione del legal-drama, intitolata "Monster's Legacy". Nella serie interpreterà Reggie Rhodes,. Un ruolo particolarmente controverso quello di Tyson, accusato e condannato nel 1992 per stupro.

Un ruolo, quello di vittima di un reato sessuale, che ha creato molte polemiche negli Stati Uniti. In passato l'ex pugile era finito dietro le sbarre proprio per aver abusato sessualmente di una ragazza.



Nel 1992 Desiree Washington, all'epoca Miss Rhode Island, aveva infatti accusato il pugile di averla stuprata in una camera d'albergo di Indianapolis. Per il reato Tyson ha scontato tre anni di galera, ma si è sempre dichiarato innocente, affermando che il rapporto sarebbe stato consenziente.