Eva, seduzione in corto e in lungo

foto L'Officiel Correlati SEXY CASALINGA

SHOPPING CON MULTA 10:06 - Con taglio sbarazzino alla maschiaccia o con la lunga chioma che le copre le spalle. L'ex casalinga disperata Eva Longoria - single da poco dopo la fine della relazione con l'atleta Mark Sanchez - seduce con una doppia copertina per il magazine "L'Officiel Hommes". Giacchetta sapientemente aperta all'altezza del seno e sguardo provocante, l'attrice latina mette in mostra il generoso décolleté, sfidando l'obiettivo con piglio sicuro . - Con taglio sbarazzino alla maschiaccia o con la lunga chioma che le copre le spalle. L'ex casalinga disperata- single da poco dopo la fine della relazione con l'atleta Mark Sanchez - seduce conper il magazine "". Giacchetta sapientemente aperta all'altezza del seno e sguardo provocante, l'attrice latina, sfidando l'obiettivo con piglio sicuro .

In corto o in lungo, la Longoria sa come catturare gli sguardi degli uomini, specialmente adesso che è tornata single. Fresca di separazione dall'atleta Mark Sanchez, per l'ex casalinga si prospetta quindi un S. Valentino da sola.



"Non ho nessun programma. Non so neppure in quale giorno cade. Sto dirigendo un cortometraggio al momento e quindi mi trovo in una bolla - ammette la Longoria - Mi sono dimenticata del Super Bowl e dell'imminente giorno di San Valentino. Lo passerò con le mie amiche, sono loro il mio Valentino".



Libera da impegni sentimentali, Eva per il compleanno si è regalata un viaggio benefico. "Andrà in Sudamerica, è molto eccitata - ha rivelato una fonte vicina all'attrice - Dice sempre che non si dovrebbe festeggiare il compleanno dopo una certa età, per non ricordare alle persone quanto stai invecchiando!". E chissà che tra zebre e giraffe non incontri anche un nuovo amore.