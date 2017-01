Le Iene ultrà prendono i vip per i fondelli

foto Ufficio Stampa Mediaset Correlati NINA MORIC NELLA RETE

Le loro incursioni, a "Le Iene", li hanno resi famosi. Perché Pio e Amedeo prendono di mira i personaggi famosi e con decine di ragazzi vestiti da ultrà si radunano intorno ai vip e intonano in coro canzoni da stadio. Le vittime illustri non si contano: da Nina Moric a Costanza Caracciolo, da Flavio Insinna a Alessandro Gassman. "Li raccontiamo in modo simpatico", spiegano a Tv Sorrisi e Canzoni.

"Prima di organizzare ogni servizio - raccontano - ci dobbiamo presentare in Questura e chiedere i permessi. Creiamo dei piccoli raduni e dobbiamo evitare disordine pubblico. Certo, spiegare in questura che prendiamo per i fondelli le star non è facile...". In pratica organizzano una sorta di flash mob: "La prossima mossa sarà quella di creare delle tessere vere e proprie o degli abbonamenti per la nostra curva".