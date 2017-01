Luca Argentero: "Quell'amplesso in cucina..."

11:38 - Ospite a "Supercinema", in onda giovedì 7 febbraio in seconda serata, Luca Argentero che debutta come produttore nel film "Cose Cattive": "Fare il produttore è un modo di perdere i soldi che ho guadagnato, ma ne vale la pena". E ancora: "Il postino suona sempre due volte, con Jack Nicholson e Jessica Lange, l’abbiamo visto in coppia, io e mia moglie Myriam. La scena dell’amplesso in cucina offre ancora molti spunti di riflessione...".

Dopo l'addio tra Sharon Stone e il giovanissimo Mica, è ancora tempo di toyboy? Supercinema fa il censimento dei giovanissimi fidanzati delle star: Madonna, Jennifer Lopez, Demi Moore e Lory Del Santo. Chiude l’ippodromo di Tor di Valle a Roma, set del film ‘cult’ Febbre da cavallo. I protagonisti, Gigi Proietti alias Mandrake ed Enrico Montesano/el Pomata, salutano la chiusura con le scene più divertenti del film.