Naomi Campbell, coach per "The Face"

foto Ap/Lapresse Correlati SENSUALE IN SPIAGGIA

DA MODELLA A STILISTA 10:09 - Debutto sul piccolo schermo per Naomi Campbell, protagonista di un talent-show per la tv americana. La Venere nera farà infatti parte del cast di "The Face" e insegnerà alle giovani leve come si sfila in passerella. Al suo fianco le top model Karolina Kurkova e Coco Rocha. Ognuna delle tre guiderà un team di aspiranti modelle, in competizione tra di loro. La vincitrice diventerà testimonial di una casa di bellezza. - Debutto sul piccolo schermo per, protagonista di un. La Venere nera farà infatti parte del cast di "" e. Al suo fianco le top model Karolina Kurkova e Coco Rocha. Ognuna delle tre guiderà un team di aspiranti modelle, in competizione tra di loro. La vincitrice diventerà testimonial di una casa di bellezza.

La prima cosa che tutte le concorrenti hanno dovuto imparare è stato gestire l'emozione di avere a che fare con Naomi. "Ho detto loro 'Dimenticatevi chi sono. Mettiamo da parte quel me quanto più possibile così da non pensarci più' - ha raccontato Naomi - lo hanno fatto ed è andata bene".



Comunque un investimento emotivo ci sarà. A confermarlo la top model Coco Rocha, che ammette come ognuna di loro si sia lasciata coinvolgere dal proprio team. "Naomi piange con le sue ragazze, si arrabbia con loro. È molto appassionata a riguardo. Vedrete come siamo così competitive sulle nostre ragazze".



A presentare lo show il fotografo di moda Nigel Barker, convinto che "The Face farà uscire il lato vero di Naomi. Penso che il pubblico potrà vedere chi è realmente e quanto è professionale nelle cose che fa. C'è una ragione se ha così successo ed è da vent'anni in cima al business. E' davvero qualcosa di speciale vederla camminare".