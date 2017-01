Mariah Carey: "Dio benedica le baby sitter!"

foto Ufficio stampa Correlati TRA CARRIERA E FIGLI 11:32 - Moglie innamorata, cantante affermata, madre di due splendidi gemelli (Monroe e Moroccon) e adesso anche giudice di "American Idol". Il ciclone Mariah Carey non si ferma mai, ma far conciliare lavoro e famiglia può essere complicato e quindi ben venga un po' di aiuto. "Il problema è che non riesco a fermarmi. Se non sto sul palcoscenico muoio - confessa ad "A" - E ora che devo prendermi cura di due bambini... Dio benedica le baby sitter!". - Moglie innamorata, cantante affermata, madre di due splendidi gemelli (Monroe e Moroccon) e adesso anche". Il ciclone, ma far conciliare lavoro e famiglia può essere complicato e quindi ben venga un po' di aiuto. "Il problema è che non riesco a fermarmi.- confessa ad "A" - E ora che devo prendermi cura di due bambini...".

Dopo aver dato il cambio a Jennifer Lopez (anche lei alle prese con due gemellini) nella giuria di "American Idol", la Carey ammette di essersi trovata subito a suo agio nello show, grazie agli orari flessibili: "E' il lavoro perfetto per una madre. Puoi prenderti tutte le pause che vuoi".



Come la collega Jennifer Lopez, anche Mariah cerca di passare più tempo possibile con i figli. "A Sydney li ho portati con me sul palco: voglio che facciano queste piccole esperienze, quando possibile - svela - Alcuni potrebbero non essere d'accordo, ma io sapevo che soprattutto mia figlia Monroe si sarebbe divertita e in effetti non voleva più andare via".