Robin Sachs, morto il demone di "Buffy"

foto Ufficio stampa Correlati SUL SET DI "BUFFY" 10:47 - E' scomparso a 61 anni l'attore inglese Robin Sachs, famoso in Italia soprattutto per il ruolo di demone nella serie tv "Buffy - L'ammazzavampiri". A dare la notizia la BBC, anche se non sono ancora note le cause del decesso. Celebre soprattutto per aver preso parte al teen-drama sui vampiri con protagonista Sarah Michelle Gellar, Sachs aveva preso parte anche ad altri show televisivi di successo come "Babylon 5" e "Star Trek: Voyager".

In "Buffy - L'ammazzavampiri" Sachs interpretava lo stregone Ethan Rayne, amico di vecchia data del professore Rupert Giles (interpretato da Anthony Head). Il suo personaggio all'inizio della serie aiuta Buffy a combattere vampiri, ma nel corso delle stagioni viene attratto dalle forze maligne, diventando uno stregone malvagio.



L'annuncio della scomparsa - riportato dalla BBC - è stato pubblicato dai suoi collaboratori sul sito ufficiale dell'attore: "Invitiamo tutti ad alzare in alto i calici in memoria di Robin. Addio caro amico. Grazie per tutte le risate, ci mancherai moltissimo". Non sono ancora note le cause del decesso.