Scontro ad "Amici" tra Etienne e Pasquale

SFIDA INTERNA 09:26 - Tra loro non c'è mai stata molta simpatia e non è un mistero. Ma i ballerini di "Amici" Pasquale ed Etienne se ne sono dette di tutti i colori in sala relax. Etienne punta il dito: "Ha scarsa tecnica rispetto a tutti quanti e non merita di essere qui". E Pasquale ribatte: "Sto studiando per dimostrare che non ho solo presenza scenica". I due decidono di sfidarsi davanti a 5 colleghi e il risultato è impietoso: tutti promuovono Pasquale.

Pasquale non ci sta e ribatte alle accuse di Etienne spiegando di essere stufo di essere sempre accusato di essere solo belloccio. "Studio danza da anni e dimostro sempre che so ballare e qualcosa la so fare", dice in un confessionale. Etienne dalla sua ha la tecnica e decide allora di sfidarlo davanti a cinque colleghi: Martina, Lorella, Antonio, Marta e Andrea. Ad introdurre i vari momenti di danza è Leonardo, che indossa la maglia della sfida esterna. Il responso è implacabile: cinque voti su cinque sono per Pasquale che forse ha qualche carenza tecnica ma vince per la linea espressiva. "Sono contentissimo perché non me l'aspettavo", dice emozionato il ballerino. Etienne deluso: "Stupito dal verdetto così pieno dei cinque giudici e non sono coerenti con quello che dicono senza le telecamere. Non credo siano stati obbiettivi". Le liti tra i due finiranno qui? C'è chi scommette che ci saranno altri momenti di tensione.

Andrea Conti