Rudy Zerbi: "Boccio per non creare illusioni"

BELEN TRA I TALENTI 14:30 - E' temuto dai concorrenti di "Italia's Got Talent" per i suoi giudizi al vetriolo, ma a "Sorrisi" Rudy Zerbi rinnega l'etichetta di giudice cattivo. "I miei modi, anche nelle bocciature, non sono mai maleducati, ma garbati e motivati - spiega - E' un modo per non creare illusioni". E sui colleghi Maria De Filippi e Gerry Scotti ammette: "E' come se stessi girando un film accanto a Meryl Streep e Robert De Niro".

"Italia's Got Talent" ha conquistato i telespettatori grazie alla spontaneità dei concorrenti e ai tempi rapidi delle performance. "E' la formula che funziona, con la varietà dei personaggi che sfilano e la velocità delle esibizioni - ammette a "Sorrisi" - Noi tre non conosciamo in anticipo le esibizioni: ci sorprendiamo, ci divertiamo proprio come capita al pubblico. Chi guarda è un po' come se fosse il quarto giudice".



E sui compagni d'avventura Maria De Filippi e Gerry Scotti, Rudy ammette di provare per loro una stima infinita: "Sono i numeri uno della nostra tv. Eppure, grandi come sono, hanno l'umiltà di trattarmi alla pari. E' come se stessi girando un film accanto a Robert De Niro e Meryl Streep".