Vecchioni: "Parlo ai giovani con la musica"

09:08 - Nuova sfida per Roberto Vecchioni, che alla soglia dei 70 anni sale in cattedra per i giovani talenti di "Amici". Nella scuola seguirà gli allievi in un progetto musicale speciale, dedicato alla canzone italiana. "I grandi amori della mia vita sono sempre stati i ragazzi, la musica e le parole - confessa il cantautore all'ANSA - Inizio quest'avventura con emozione, grato a Maria, alla sua grande intelligenza e professionalità".

"La cosa più importante nella vita di un uomo è avere tanti amori. E io, alla soglia dei settant'anni, posso dire di averne avuti tanti, perciò sono un uomo fortunato" sottolinea Vecchioni spiegando, in una lettera aperta all'ANSA, la scelta di accettare questa nuova sfida.



"Tra i miei amori più importanti, tra quelli sempre al centro della mia vita, ci sono stati i ragazzi, la musica e le parole. E le parole nella musica. Oggi Maria De Filippi mi regala l'opportunità di mettere tutte queste cose insieme: parlare ai giovani delle parole nella musica - confessa il cantautore milanese - Di perchè le une e non le altre, di perchè in quel momento e non in un altro. Spero di farlo attraverso gli allievi di "Amici". Anche per tanti altri ragazzi che hanno voglia di ascoltare come ogni traccia che l'uomo lascia dietro di sè sia comunque cultura ".



All'interno del talent seguirà i ragazzi in un progetto dedicato alla canzone italiana, ripercorrendo e approfondendo i brani dei grandi autori nostrani come Lucio Dalla, Domenico Modugno, Adriano Celentano e Edoardo Bennato: "Inizio quest'avventura con emozione, grato a Maria, alla sua grande intelligenza e professionalità".