"Gossip Girl", in onda su Mya la stagione finale

NOZZE A SORPRESA 16:56 - Ultima stagione per la serie tv "Gossip Girl", che chiude i battenti dopo ben sei stagioni. Negli ultimi episodi - in onda dal 5 febbraio su Mya - i ragazzi della lussuosa Upper East Side di Manhattan conosceranno il volto della misteriosa "gossip girl", con un finale ricco di colpi di scena. Una serie fortunata, che ha lanciato nello showbusiness giovani attrici di talento come Blake Lively e Leighton Meester. - Ultima stagione per la serie tv "", che chiude i battenti dopo ben sei stagioni. Negli ultimi episodi - in onda- i ragazzi della lussuosa Upper East Side di Manhattan, con un finale ricco di colpi di scena. Una serie fortunata, che ha lanciato nello showbusiness giovani attrici di talento come

Lanciato in America nel 2007, "Gossip Girl" ha travalicato i confini del piccolo schermo, per diventare la serie-cult di un'intera generazione. La serie è stata inoltre un'ottima vetrina per i giovani protagonisti, per i quali "Gossip girl" è stato un ottimo trampolino di lancio.



Tra questi Blake Lively (Serena van der Woodsen), ragazza-copertina di "Vogue" e musa di stilisti del calibro di Karl Lagerfeld, oltre che talento ricercato da grandi registi di Hollywood come Oliver Stone (che l'ha voluta per "Le belve"). Ma il teen-drama ha portato fortuna anche alla spietata Blair, interpretata da Leighton Meester. L'attrice è infatti gettonatissima dai tabloid ed è diventata, grazie al suo look bon-ton, un'icona di stile ed eleganza per moltissime teenager.



Il finale di "Gossip Girl" si preannuncia esplosivo. Tutti i nodi verranno al pettine e verrà finalmente svelata la misteriosa identità della blogger che dà il titolo alla serie. Serena, Blair e gli altri incontreranno quindi di persona colei che per anni li ha tormentati, mettendo in piazza i loro segreti più inconfessabili e pubblicando online i pettegolezzi più piccanti.