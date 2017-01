Sanremo al via tra modelle sexy e par condicio

foto LaPresse Correlati TRA SORRISI E IRONIA 18:43 - Fabio Fazio e Luciana Littizzetto hanno svelato la 63esima edizione del Festival di Sanremo (dal 12 al 16 febbraio). Ospiti internazionali Carla Bruni, Baggio, Bocelli, i maestri Baremboim e Harding, Asaf Avidan, Antony Hegarty e Caetano Veloso. Confermate Bar Refaeli e Bianca Balti. Littizzetto garantisce: "Rispetterò la par condicio" e (forse) lo faranno anche Marcorè e Bisio. Annalisa duetta con Emma nella serata Sanremo Story. hanno svelato la 63esima edizione del(dal 12 al 16 febbraio). Ospiti internazionali, i maestri. Confermate. Littizzetto garantisce: "Rispetterò la par condicio" e (forse) lo faranno ancheduetta connella serata Sanremo Story.

Spensieratezza, gioia e tante canzoni. Sono gli imperativi del Festival targato Fabio Fazio che con Luciana Littizzetto ha presentato al Casinò di Sanremo dettagli su ospiti e quanto accadrà. Ancora non si sanno le date certe per le esibizioni degli ospiti stranieri che comunque sono confermati. "Una sfida anche per il budget che avevamo quest'anno – spiega Fazio – però la nostra intenzione era quella di creare un racconto che si snodasse lungo le cinque giornate della kermesse". Se Luciana Littizzetto ha promesso che si atterrà al buonsenso e alle regole della par condicio, il direttore di Rai Uno Giancarlo Leone auspica che anche Neri Marcorè e Claudio Bisio faranno lo stesso. Ma ciò che è trapelato è che in verità nessuno metterà le briglie alla satira e quel che accadrà sarà imprevedibile. Polemiche assicurate? Tornando alla musica nella prima serata ci sarà l'omaggio a Giuseppe Verdi con il maestro Daniel Baremboim. "Sono onoratissimo di averlo ospite – confessa il conduttore - e la cosa non è stata affatto facile. E' un punto di orgoglio. Per l'uItima puntata torneremo con la narrazione di intreccio tra pop e classico grazie alla presenza di un altro grande della musica come il giovane maestro Daniel Harding".



Confermata la presenza di Toto Cutugno (12 febbraio), Ricchi e poveri (13 febbraio) e Al Bano (14 febbraio) che celebreranno la loro storia mentre il venerdì sarà dedicato alle canzoni che hanno fatto la storia della kermesse che verranno interpretati dai Big. Almamegretta - Il ragazzo della via Gluck, Annalisa in duetto con Emma Marrone canterà “Per Elisa”, Chiara in “Almeno tu nell’universo”, Daniele Silvestri con "Piazza grande", Elio e le storie tese in "Un bacio piccolissimo", "Cosa hai messo nel caffè" per Malika, "Ciao amore ciao" la canterà Mengoni, Maria Nazionale si cimenta con "Perdere l'amore" di Ranieri, Antonella Ruggiero duetta con Marta sui Tubi in "Nessuno", Max Gazzè canta "Ma che freddo fa", Modà in "Io che non vivo", Raphael Gualazzi con "Luce (tramonti a nord est)", Franco Cerri accompagnerà Simona Molinari e Peter Cincotti in "Tua", il rapper Clementino con gli Almamegretta e infine Simone Cristicchi in "Canzone per te". Sempre in tema di ospiti la certezza Andrea Bocelli che chiuderà la finalissima.



Tra gli ospiti previsti al Festival: Flavia Pennetta, le sorelle Benedetta e Cristina Parodi, Filippa Lagerback, Ilaria D'Amico, Vincenzo Montella, Stefano Tempesti, Carlo Cracco e Jessica Rossi. La giuria di qualità che ha un peso preponderante nelle scelte delle canzoni quest'anno è formata da: Carlo Verdone, Serena Dandini, Stefano Bartezzaghi, Nicola Piovani, Eleonora Abbagnato, Claudio Coccoluto, Nicoletta Mantovani, Cecilia Chailly, Rita Marcotulli e lo scrittore Paolo Giordano. Fazio annuncia: "Ci saranno altre sorprese che per ora non annuncio". Le scommesse sono ancora aperte.

Andrea Conti