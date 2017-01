Nina Moric: "Fabrizio Corona è malato"

foto Olycom Correlati NINA MORIC A VERISSIMO

GUARDA LA PUNTATA 12:01 - “Fabrizio si deve curare, è malato, è ossessionato dal suo personaggio. Fabrizio, in galera, si sentirà un leone in gabbia e un leone in gabbia attacca. Faccio un appello: ci vuole una perizia psichiatrica. Io provo tristezza per Fabrizio, ha cercato tutto quello che ha adesso”. Nina Moric parla durante la trasmissione Verissimo e spara a zero sull'ex marito. Dichiara che il figlio Carlos non andrà in carcere a trovarlo. - “Fabrizio si deve curare, è malato, è ossessionato dal suo personaggio. Fabrizio, in galera, si sentirà un leone in gabbia e un leone in gabbia attacca. Faccio un appello: ci vuole una perizia psichiatrica. Io provo tristezza per Fabrizio, ha cercato tutto quello che ha adesso”. Nina Moric parla durante la trasmissione Verissimo e spara a zero sull'ex marito. Dichiara che il figlio Carlos non andrà in carcere a trovarlo.

“Io sono convinta che Fabrizio sia innocente e che la pena sia esagerata. Ma lui ha fatto di tutto per sfidare lo Stato. Lui si sente un messia” ha aggiunto la ex moglie che in tv si è presentata più in forma che mai con un miniabitino rosso, trucco vivace, rossetto e sguardo ammaliante. Tra sandali dal tacco vertiginoso e gambe in bella vista, Nina ha sfoggiato pure qualche accessorio che non passava certo inosservato come i bracciali d'oro e un braccialettino di gomma con la scritta “scegligesù”.



Poi è stato il momento del “Corona-papà” con la Moric che ha detto: “Fabrizio sapeva che sarebbe arrivata la condanna, poteva passare più tempo con suo figlio. Non ha neanche risposto ad un suo messaggio. Carlos gli ha scritto: non sei mai di parola, non posso mai fidarmi di te”. Poi ha detto che Carlos non sarebbe andato in carcere per evitare l'attenzione mediatica, ma ha letto una letterina in cui il bambino diceva al papà di volergli bene e di aspettarlo...