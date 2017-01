Rossano Rubicondi piange in tv per il fratello

foto Da video Correlati LA NUOVA FIAMMA

GUARDA LA PUNTATA 10:32 - Rossano Rubicondi ha fatto pace con il fratello Riccardo dopo più di sei anni. A fare il "miracolo" è stata Barbara d'Urso che a "Domenica Live" ha invitato l'inguaribile seduttore con i genitori, e dopo aver riassunto la sua vita da playboy - da Ivana Trump alla nuova fidanzata Kamini - ha toccato un tasto dolente, il rapporto conflittuale con il fratello. Tra le lacrime Rossano ha accettato di rivedere e riabbracciare il fratello.

"Eravamo legatissimi, soprattutto da ragazzi, poi da quando è andato a vivere a Londra ci siamo persi, ma mi piacerebbe riallacciare", racconta in un video- messaggio Riccardo. E la risposta di Rossano non si fa attendere, stupendo i genitori che erano molto preoccupati: "Non è successo nulla di grave e gli anni aiutano a cancellare, a dimenticare. La vita è corta, la famiglia è la cosa più importante". Così Rubicondi lo invita a cena, ma Barbara fa di più: il fratello è dietro le quinte, pronto a entrare in studio. Quando Rossano accetta di riabbracciare il fratello, la d'Urso gli chiede: "C'era qualcosa che ti mancava di lui", "sì, lui", è la risposta.