Maria De Filippi: "Non mi sono rifatta"

Maria De Filippi debutta su Facebook. Non con una sua pagina personale, ma intervenendo in quella di "Amici". E lo fa per puntualizzare due cose. Da una parte difende la scelta di introdurre all'interno del talent "La Scimmia", dall'altra per smentisce i presunti interventi estetici: "Non mi sono rifatta, un deposito di colesterolo all'occhio sinistro perché ne produco a go-go, può essere che coprendolo il trucco abbia dato l'impressione...".

"Nulla contro chi si rifà - scrive Maria - non è detto che prima o poi prenderò questa decisione, guardandomi allo specchio penso di averne bisogno. C'è però un piccolo particolare: ho paura della sala operatoria. L'ultima risonanza magnetica che ho dovuto fare al cervello (badate bene), l'ho fatta con due persone presenti che a turno mi toccavano piedi e polpacci, così ero certa di non essere in una cassa da morto". La De Filippi snocciola con ironia gli "interventi" che ha fatto: "Per quanto riguarda la chirurgia estetica: quest'anno ho fatto iniezioni di vitamina sul collo ma non so se lo avete notato perché non si vede niente. Ho fatto anche 4 sedute di rediofrequenza. Per le gambe l'anno scorso ho fatto la carbossiterapia. Gioco a tennis 4 volte a settimana e una volta faccio ginnastica ma senza pesi. Mi piacciono anche le faccette sui denti per togliere le macchie. Ho chiesto al mio dentista ma mi ha spiegato che è una cazzata perché ti limano i denti e poi ti saltano come lo smalto sulle unghie. E’ come la tinta: una condanna a vita. Però prima o poi lo convincerò".



Dulcis in fundo la presentatrice sottolinea che la scelta de La Scimmia è dettata dalla "seconda possibilità che dà a ragazzi che hanno avuto delle difficoltà a conseguire l'esame di maturità e il proposito lo ritengo meritevole. Se solo qualcuno a casa tramite le lezioni di Camurri o di Starnone o degli altri professori aggiunge qualcosa al proprio bagaglio culturale è un bene. E' inutile però continuare a contrapporre Amici a La Scimmia, due realtà diverse e, ripeto, se non ci fosse La scimmia, Amici non avrebbe spazio fino alle 16 comunque".