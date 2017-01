Beyoncé, ciclone sexy al Super Bowl

foto Ap/Lapresse Correlati TRA PELLE E PIZZI

E LE DESTINY'S CHILD... 11:32 - Corpetto nero in pelle, coda in pizzo e sexy calze parigine che lasciavano scoperte le gambe e il lato B. Beyoncé non ha deluso le aspettative incantando tutti al Super Bowl. Davanti a circa 71mila spettatori allo stadio e oltre 110 milioni davanti alla tv per la tradizionale finale del campionato professionistico di football, la pop star ha regalato un incredibile show cantando i suoi brani più famosi: da "Single ladies" a "Halo". - Corpetto nero in pelle, coda in pizzo ecalze parigine che lasciavano scoperte le gambe e il lato B.non ha deluso le aspettative incantando tutti al. Davanti a circa 71mila spettatori allo stadio e oltre 110 milioni davanti alla tv per la tradizionale finale del campionato professionistico di football, la pop star ha regalato un incredibile show cantando i suoi brani più famosi: da "" a "".

Per prepararsi "psicologicamente" al grande evento, la cantante ha confessato un piccante segreto, ovvero fare l'amore con il marito, per cancellare lo stress. E, a giudicare dalla performance rigorosamente live dopo le polemiche sul playblack per l'inno americano davanti a Obama, Beyoncé deve aver fatto l'amore più volte. Sul palco del Super Bowl è stata affiancata da Michelle Williams e Kelly Rowland delle Destiny's Child, e insieme hanno intonato molti brani. Show a parte, i Ravens di Baltimora hanno conquistato il secondo titolo Nfl della loro storia, battendo con un finale al cardiopalma i San Francisco 49ers per 34-31. Il 47esimo Super Bowl, giocato a New Orleans, il primo dopo la tragedia di Katrina, rimarrà negli annali del football americano anche per essere stato il primo a essere interrotto da un incredibile blackout, durante il terzo quarto.



IL TOUR - La cantante ha anche annunciato le tappe del tour. "Mrs Carter Show World Tour" partirà dall'Europa il 15 Aprile 2013 con fermate in venti città Europee tra cui Dublino, Milano, Berlino, Parigi e quattro serate alla O2 di Londra. Lo show promette di essere il più ambizioso progetto mai realizzato nel mondo dello spettacolo. C'è da aspettarsi che si tratterà del del più grande di ogni suo spettacolo precedente. Il tour dovrebbe durare quasi un anno, l'estate prossima toccherà più di 20 città in tutto il Nord America tra cui New York, Atlanta, Houston, Toronto e Boston, con la seconda parte programmata per America Latina, Australia e Asia. Unica data italiana: 18 maggio MediolanumForum (1° Anello Numerato euro 100,00 più prevendita, 2° Anello Non Numerato euro 52,00 più prevendita, parterre Posto In Piedi euro 52,00 più prevendita). Da venerdì 8 febbraio i biglietti saranno in vendita presso le prevendite abituali.