"Amici", Nicole viene bocciata e lascia la scuola

COSTANZO CONTRO DARIO 12:47 - La ballerina Nicole non ce l'ha fatta e ha lasciato "Amici". Alessandra Celentano ha convocato una commissione esterna per valutare le capacità di Nicole messa al confronto con Flaminia. Costanzo vince la sfida esterna contro Dario, giudicata dal produttore e manager Gabriele Parisi. Ylenia messa a dura prova da Zerbi, convince l'insegnante e rimane nella scuola. Stefano De Martino fa il suo rientro nella scuola ballando con l'allieva Marta.

Il giudice esterno per la sfida di Costanzo è Gabriele Parisi, produttore e manager con all'attivo i successi di Laura Pausini e attualmente di Alessandro Casillo già vincitore di Sanremo Giovani 2012. Il cantante di "Amici" si trova a doversi confrontare con Dario La Veneziana. I due si sfidano con i rispettivi cavalli di battaglia e poi si alternano con brani in comune. Costanzo canta "I Don't Wanna Miss A Thing" degli Aerosmith e "Vieni da me" de Le Vibrazioni mentre Dario "It's My Life" dei Bon Jovi e "Just Feel Better" di Santana. I brani in comune sono "The Final Countdown" degli Europe e "My Sharona" dei The Knack. Una sfida tutto sommato pari ma Costanzo ha avuto la meglio e per questo non solo ha convinto Parisi ma ha riconquistato la maglia da titolare.



La ballerina Nicole si sottopone al giudizio della commissione esterna formata da Monica Ratti, Ilenja Rossi e Sponky Love, esponenti di spicco della danza hip hop. Una situazione voluta da Alessandra Celentano che per due volte ha messo la maglia grigia a Nicole. La Celentano vuole dimostrare che a confronto con un'altra ballerina come Flaminia che "non ha l'aspetto perfetto di una ballerina ma compensa con le competenze", Nicole perde. Dopo alcune prove il giudizio arriva secco: Nicole è fuori dalla scuola. Sconcertati gli amici della scuola che comunque incoraggiano la ballerina. Su tutti Leonardo: " Sono convinto che fuori da qui troverai sicuramente la tua strada". Infine Alessandra Celentano consiglia di studiare ancora e non fermarsi.



Prova di fuoco per la cantante Ylenia che si sottopone al duro giudizio di Rudy Zerbi. Alla cantante viene chiesto di cantare diversi brani da "Total Eclipse Of The Heart" di Bonnie Tyler a "Quando Nasce Un Amore" di Anna Oxa, l'allieva interrotta spesso per iniziare ancora un'altra canzone come "Nothing Compares 2 U" di Sinéad O'Connor. Alla fine l'insegnante ritiene idonea Ylenia per la corsa al serale ma le consiglia di tirare fuori il carattere.

Andrea Conti