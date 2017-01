Scotti: "A Italia's Got Talent tutto improvvisato"

foto Ufficio Stampa Mediaset Correlati BOTTE DA ORBI PER GERRY 13:19 - Quarta settimana di programmazione dei casting di "Italia's Got Talent", show del sabato sera di Canale 5. I concorrenti, presentati da Belen e Simone Annicchiarico, si esibiscono sul palco a ritmo incalzante. "Non abbiamo copione, è tutto improvvisato, - spiega uno dei giudici Gerry Scotti - non sappiamo nulla dei concorrenti che ci troviamo davanti. Non devi interpretare un ruolo, puoi essere te stesso con la tua storia e la tua personalità". - Quarta settimana di programmazione dei casting di "", show del sabato sera di Canale 5. I concorrenti, presentati da, si esibiscono sul palco a ritmo incalzante. "Non abbiamo copione, è tutto improvvisato, - spiega uno dei giudici- non sappiamo nulla dei concorrenti che ci troviamo davanti. Non devi interpretare un ruolo, puoi essere te stesso con la tua storia e la tua personalità".

La giuria, che vede schierati Maria De Filippi, Gerry Scotti e Rudy Zerbi, è chiamata a giudicare le performance. Se i consensi sono almeno due il concorrente accede alla fase successiva del programma. Lo show co-prodotto da Fascino P.g.t e Freemantle Media per Mediaset è scritto da: Barbara Cappi, Walter Corda, Mauro Monaco, Giona Peduzzi, Luca Pellegrino, Francesca Picozza e Andrea Vicario. Regia di Paolo Carcano.



Proseguono i provini: per partecipare a "Italia's Got Talent" chiamare il numero 06/3725727 oppure collegarsi al sito ufficiale www.italiasgottalent.it