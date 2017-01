Susan della Famiglia Bradford in disgrazia

foto Ufficio stampa Correlati "SOTTILETTA" SENZA SOLDI 14:02 - Susan Richardson, famosa negli anni 70 grazie a "La famiglia Bradford", è caduta in disgrazia. Il "National Enquirer" ha scoperto che l'ex ragazzina della serie tv (che oggi ha 60 anni) vive in una roulotte fatiscente ed è affetta da gravi problemi di salute. Dopo il successo dello show e alcuni film ("E' nata una stella", "American Graffiti"), all'inizio degli anni 80 la Richardson abbandonò il mondo dello spettacolo. negli anni 70 grazie a "",. Il "National Enquirer" ha scoperto che l'ex ragazzina della serie tv (che oggi ha 60 anni). Dopo il successo dello show e alcuni film ("E' nata una stella", "American Graffiti"), all'inizio degli anni 80 la Richardson abbandonò il mondo dello spettacolo.

La Richardson - che oggi ha 60 anni e vive in una casa mobile fatiscente - ha alcuni problemi digestivi, che le hanno causato la perdita di tutti i denti.



"Ho avuto degli attacchi di cuore. Quando mi hanno visitato hanno scoperto che sono affetta da un raro disturbo che mi crea spasmi all'esofago - ha spiegato l'attrice al National Enquire - C'è sempre qualcosa che non funzione. Ho un bisogno disperato di una nuova roulotte, ma non posso permettermela".



Dopo aver raggiunto il successo negli anni '70 grazie al ruolo di Susan ne "La famiglia Bradford", la Richardson ha partecipato con piccoli ruoli in alcuni film, per poi scomparire completamente negli anni '80.