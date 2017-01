Steven Tyler, drag queen ad "American Idol"

foto Da video Correlati CONCORRENTE TUTTA PEPE 14:13 - Sorpresa ai provini di "American Idol". Sul palco è infatti salito Steven Tyler, ex giudice del talent, vestito da donna. Camuffato con parrucca bionda e tacchi alti, il frontman degli Aerosmith si è presentato alle audizioni di Oklahoma City come "Pepper LaBeija ". Dopo aver confessando con voce "angelica" il desiderio di sfondare ad Hollywood, Tyler si è spogliato del suo travestimento davanti ai giudici. - Sorpresa ai provini di "American Idol". Sul palco è infatti salito Steven Tyler, ex giudice del talent, vestito da donna. Camuffato con parrucca bionda e tacchi alti, il frontman degli Aerosmith si è presentato alle audizioni di Oklahoma City come "Pepper LaBeija ". Dopo aver confessando con voce "angelica" il desiderio di sfondare ad Hollywood, Tyler si è spogliato del suo travestimento davanti ai giudici.

"Volevo solo passare a farvi un saluto ragazzi. Vi voglio bene - ha dichiarato Tyler, prima di ricalarsi nei panni di Pepper ed esclamare - Ci ho provato tanto, ma non c'è nessuna Hollywwod per me!"