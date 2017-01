Giuseppe Zeno: "Voce alla Napoli che si ribella"

foto Ufficio Stampa Mediaset Correlati FOTO DAL SET

LA PRIMA PUNTATA 13:38 - Dopo l'ottimo risultato del debutto di settimana scorsa, va in onda, in prima serata su Canale 5, la seconda puntata de "Il clan dei camorristi". Nel ruolo del boss camorrista Francesco Russo, detto O' Malese, c'è Giuseppe Zeno. "Abbiamo ottenuto un ottimo risultato - dice a Tgcom24 - perché siamo riusciti nell'intento di raccontare la parte buona di Napoli senza creare falsi eroi". - Dopo l'ottimo risultato del debutto di settimana scorsa, va in onda, in prima serata su Canale 5, la seconda puntata de "". Nel ruolo del boss camorrista, detto O' Malese, c'è. "Abbiamo ottenuto un ottimo risultato - dice- perché siamo riusciti nell'intento di raccontare la parte buona di Napoli senza creare falsi eroi".

Una volta tanto una fiction è riuscita nell'intento di mettere d'accordo critica e pubblico anche se non sono mancate le voci di chi, come spesso accade in questi casi, ha contestato l'idea stessa della serie sostenendo che in questo modo si dà una brutta immagine dell'Italia e di Napoli in particolare. Zeno non ci sta. "A quelli che affermano che in questo modo si dipinge Napoli come una città di camorristi, io vorrei chiedere di spiegare il perché di questa tesi - attacca -. Dire semplicemente che queste cose non vanno fatte è un po' semplice e riduttivo... Magari nemmeno l'hanno vista la serie e si sono limitati al titolo. Se analizzi il nostro lavoro viene fuori tutta una Napoli che si ribella a determinate situazioni".



Quando avete girato avevate la sensazione di star facendo qualcosa di importante?

Quando ci si approccia a una serialità di questo tipo lo si fa con un orecchio rivolto a quello che altri possono dire, in virtù del senso di responsabilità che se ne può generare, perché sono argomenti delicati. Progetti di questo tipo non lo definisco nemmeno di genere, questa è cronaca vera e propria.



La storia è basata su fatti realmente accaduti?

Certo, non ci siamo messi a tavolino pensando a cosa avrebbe potuto funzionare e inventando di conseguenza. Questo progetto nasce da un'intuizione del produttore, che ha scelto come linea editoriale di raccontare fatti che in Italia a volte risultano inspiegabili.



Nonostante il molto parlare sull'argomento per molti la camorra è ancora un fenomeno sconosciuto...

Siamo andati a documentarci sui risvolti storici, anche di attualità sociale, di una vicenda che copre un arco temprale di vent'anni durante i quali una organizzazione criminale è riuscita a imporre il proprio dominio in una regione allargandosi fino all'estero. E in questo periodo ha creato danni irreparabili. Non solo per le vittime, che sono quasi 700, ma ha devastato territori, sventrato montagne, inquinato falde acquifere...



A giudicare dagli ascolti l'interesse sull'argomento è molto alto.

Il pubblico ha capito che non è un'opera di semplice intrattenimento né che a noi andava di fare i pistoleri. È arrivato il fatto che è una cosa fatta con coscienza e ne abbiamo avuto il polso anche dalle reazioni via internet.



Credi che una fiction come questa possa avere una funzione civile?

Noi diamo l'immagine di una regione che è stata sventrata da chi ha usato la prepotenza per arricchirsi personalmente. Ma parliamo di una piccolissima percentuale. Tutto il resto, è parliamo di fatti realmente accaduti, riguarda gente che si è ribellata, anche con forza. D'altro canto la camorra esiste, o vogliamo forse negare questo? Se si vuole raccontare una realtà bisogna farlo con tutte le sfumature, raccontando anche i personaggi negativi, dove nascono, come agiscono e con la connivenza di chi.



C'è anche un'accusa alle istituzioni?

A certe mancanze di esse... Perché si diventa camorristi da bambini? Forse lo Stato e le istituzioni non fanno abbastanza per offrire alternative. Il bambino gioca in strada e magari non ha la forza o l'alternativa per rifiutare le 100 euro offerti da chi gli chiede una commissione. Senza contare quelle parti deviate dello Stato che con la criminalità sono state conniventi.



Dopo quello in "Squadra Antimafia" è il secondo ruolo consecutivo da camorrista che ti capita di interpretare...

È più una casualità che altro. Il mio essere napoletano mi ha portato a questi ruoli, un po' per fisicità, un po' per appartenenza linguistica. Non nego che però siano stimolanti da più punti di vista. Da quello attoriale ti porta a cercare delle sfaccettature, dei colori. Approcciarsi a una psicologia tanto particolare ti stimola. Poi c'è l'altra faccia della medaglia, quella del senso civico e dell'etica.



Qual è stata la più grande difficoltà nell'affrontare questo ruolo?

Tutti i dubbi legati al senso di responsabilità. Ho cercato soprattutto di non creare un eroe che fosse accattivante. Poi sappiamo che il male ha un suo fascino, è risaputo ed è inevitabile. Il male va rappresentato in qualche modo. Ho cercato di attenermi alla sceneggiatura e di renderlo in tutta la sua scaltrezza e spietatezza. Quello di Russo è un carisma che non si guadagna rispetto ma incute terrore.

Massimo Longoni