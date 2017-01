Il caso Ragusa a "Quarto Grado"

foto Tgcom24 18:07 - La scomparsa di Roberta Ragusa è al centro del nuovo appuntamento con "Quarto Grado", il programma condotto da Salvo Sottile in diretta dal centro Palatino, a Roma, in onda su Retequattro, venerdì 1 febbraio, in prima serata. Il settimanale a cura di Siria Magri dà voce a tre padri che chiedono giustizia per la morte dei loro figli. - La scomparsa diè al centro del nuovo appuntamento con "", il programma condotto dain diretta dal centro Palatino, a Roma, in onda su, venerdì 1 febbraio, in prima serata. Il settimanale a cura di Siria Magri dà voce a tre padri che chiedono giustizia per la morte dei loro figli.

Saranno ospiti in studio Roberto Straccia (papà del ragazzo scomparso a Pescara il 14 dicembre 2011 e ritrovato morto sul litorale di Bari qualche settimana dopo), il papà di Valentina Salamone (acclarato che la figlia non si è suicidata, verranno analizzate le affermazioni di chi era con la ragazza la sera della morte) e il padre di Serena Mollicone (alla luce delle nuove impronte lasciate sulla scena del crimine e ritrovate di recente).



Nel corso della puntata "Quarto Grado" torna, con documenti esclusivi, sul caso di Domenico Belmonte. L'ex direttore sanitario del carcere di Poggioreale è tornato in libertà, dopo essere stato accusato di aver ucciso moglie e figlia e averne occultato i cadaveri nella casa di famiglia nel Casertano. Infine, Sottile, con Sabrina Scampini, si occupa dell'attentato ad Alberto Musy dopo l'arresto del presunto colpevole.