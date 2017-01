Brandi Glanville, vagina nuova a spese dell'ex

foto Ap/Lapresse Correlati NUOVI "GIOIELLI" PER CLOONEY

LA CARICA DELLE SILICONATE 08:30 - Una donna ferita è capace di qualsiasi cosa, ma Brandi Glanville - star del reality show "Real Housewive of Beverly Hills" - le supera tutte. Tradita e abbandonata dopo nove anni di matrimonio con l'attore Eddie Cibrian (che l'ha lasciata per la cantante LeAnn Rimes) Brandi si è regalata un "lifting" alla vagina, addebitando l'intervento sulla carta di credito del marito. A rivelarlo la stessa Glanville, nel suo ultimo libro. - Una donna ferita è capace di qualsiasi cosa, ma- star del reality show "" - le supera tutte.dopo nove anni di matrimonio con l'attore Eddie Cibrian (che l'ha lasciata per la cantante LeAnn Rimes) Brandiaddebitando l'intervento. A rivelarlo la stessa Glanville, nel suo ultimo libro.

Nel suo ultimo libro "Drinking & Tweeting and Other Brandi Blunders", la star di "Real Housewive" Brandi Glanville ha rivelato di essersi vendicata dell'ex Eddie Cibrian, che l'ha tradita e abbandonata dopo nove anni di matrimonio. Come? Regalandosi un "ringiovanimento" vaginale e addebitando i costi dell'intervento sulla carta di credito del marito.



Nel libro la Glaville scrive che, una settimana dopo l'operazione, Cibrian l'ha chiamata urlando: "Per cosa c...zo ha speso 12.000 dollari? Ti sei rifatta il naso?". Brandi ha semplicemente ribattuto "Sì, mi sono rifatta il naso" e ha messo giù il telefono. Per la stellina tv si tratta di una sorta di risarcimento per i "danni" provocati dalle gravidanze dei loro due figli.



Sempre nel libro si legge: "Ho deciso che dal momento che Eddie mi ha rovinato la vagina, è giusto che me ne paghi una nuova". Si può dire proprio che il suo ragionamento (e dopo l'intervento non solo quello) non faccia proprio una grinza.