Williams: "Le scene hot le rivedo con papà"

foto Da video Correlati FANTASIE E PERVERSIONI

GIOCHI LESBO-CHIC 14:54 - Cresciuta a pane e televisione, papà Brian è uno dei mezzobusti più famosi d'America, Allison Williams non è certo una ragazza timida. L'attrice di "Girls" ha infatti confessato al "Chelsea Lately Show" di non provare nessun tipo imbarazzo nel mostrare i suoi ciak hard ai parenti. "Ho visto ogni singola scena di sesso con tutta la mia famiglia" ha ammesso, scherzando poi sulle loro reazioni: "Hanno vomitato sulle sedie". - Cresciuta a pane e televisione, papà Brian è uno dei mezzobusti più famosi d'America,non è certo una ragazza timida.ha infatti confessato al "Chelsea Lately Show" di non provare nessun tipo imbarazzo nel mostrare i suoi ciak hard ai parenti. "" ha ammesso, scherzando poi sulle loro reazioni: "".

In "Girls" Williams interpreta Marnie ed è protagonista di un'impacciata scena di sesso con l'amico gay Elijah (interpretato da Andrew Rannells). La Williams non ha avuto imbarazzi sul set e confessa di essersi abituata alle scene piccanti.



"All'inizio ci sono un sacco di dettagli a cui pensare: quante persone ci sono intorno, cosa fare per far sembrare realistica la scena - ricorda Allison - Impari ad affrontarle con leggerezza. Una volta realizzato questo, per me è stata una liberazione... e ha aiutato anche la performance".



Più impacciato invece il suo partner, l'attore Andrew Rannells, che non si era mai spogliato sul set: "Non avevo mai girato una scena di nudo prima. Allison è stata la mia prima volta e non avrebbe potuto essere più carina con me... mi ha messo a mio agio"