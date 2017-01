"Amici", i professori bocciano in tronco Sacha

foto Da video Correlati L'USCITA DALLA SCUOLA 11:01 - Colpo di scena ad "Amici". I professori per la prima volta non solo non assegnano la maglia grigia della verifica a rischio eliminazione ma decidono di bocciare ed espellere un allievo. E' il caso di Davide Sacha che in quattro settimane non ha convinto Maionchi, Zerbi e Di Michele né i rispettivi assistenti che seguono i ragazzi nelle lezioni. Mancanza di rispetto e carenza vocale, con questi motivi Sacha è stato allontanato dalla scuola. - Colpo di scena ad "". I professori per la prima volta non solo non assegnano la maglia grigia della verifica a rischio eliminazione ma decidono died espellere un allievo. E' il caso diche in quattro settimane non ha convinto Maionchi, Zerbi e Di Michele né i rispettivi assistenti che seguono i ragazzi nelle lezioni. Mancanza di rispetto e carenza vocale, con questi motivi Sacha è statodalla scuola.

Mara Maionchi, Rudy Zerbi e Grazia Di Michele chiedono di esaminare Davide Sacha. Interviene Grazia: "Gli assistenti ti hanno stimolato perché fossi più disciplinato nello studio, l'atteggiamento però è rimasto un po' contrario allo spirito di questa scuola. Quando vieni incitato hai un atteggiamento indifferente". Le difficoltà del cantante vengono anche dalla poca memoria, non riesce a ricordare i testi: "Ho problemi di concentrazione", si scusa.



Rudy inizialmente dà la maglia grigia a Sacha ma poi a sorpresa propone: "Per non fare tempo di perdite successive e togliere lo spazio agli altri e far perdere tempo a Luca Maria e a noi, è inutile fare una verifica. La cosa più giusta è proseguire all'eliminazione e basta. Diamo spazio a qualcuno che vuole veramente entrare nella scuola. Il problema più grande è la mancanza di rispetto nei confronti di chi ha provato a lavorare con te". Così Sacha viene allontanato immediatamente dalla scuola.



RECORD STAGIONALE DI ASCOLTI PER "AMICI" - Record stagionale di ascolti in share per la striscia pomeridiana del talent show “Amici” di Maria De Filippi, che nella puntata di mercoledì 30 gennaio tocca una share 20.34%, tenendo incollati 2.396.000 telespettatori. Record anche sul target commerciale (15-64 anni), dove “Amici” vola al 26.87% di share e sul target giovani (15-34 anni) dove la share si impenna al 33.27%. Con questi risultati il talent show consolida la leadership nella sua fascia di programmazione (dal lunedì al venerdì dalle 16 alle 16.30 circa su Canale 5).

Andrea Conti