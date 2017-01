"U&D", Alessandro Pess contro Eugenio

foto Da video Correlati NUOVO TRONISTA SI PRESENTA

UNA CORTEGGIATRICE...

LO SCONTRO 14:23 - Uomini e Donne". E se fa subito una bella impressione sull'opinionista Tina Cipollari, non si può dire lo stesso per Eugenio. Tra i due tronisti, infatti, è subito scontro. "Quando ti sei presentato sembravi in un film", sottolinea il "rivale" alludendo al lavoro di attore di Pess. La risposta non si fa attendere: "Quando devo recitare seguo un copione, nella vita reale non è così". Alessandro Pess entra ufficialmente nel salotto di "". E se fa subito una bella impressione sull'opinionista, non si può dire lo stesso per. Tra i due tronisti, infatti, è subito scontro. "Quando ti sei presentato sembravi in un film", sottolinea il "rivale" alludendo al lavoro di attore di Pess. La risposta non si fa attendere: "Quando devo recitare seguo un copione, nella vita reale non è così".

Alessandro resta colpito da una corteggiatrice, Monica, che invece della rosa gli regala una margherita bianca. "Maria, non ho mai regalato una rosa - confessa il tronista - la trovo scontata". Ma intanto Eugenio e Alessandro continuano a stuzzicarsi. "Nella vita bisogna avere le idee chiare di quello che si vuole", punzecchia Pess. "Sono tutti bravi, il primo giorno...", replica il tronista. Poi Alessandro si intromette nella storia con Francesca e si premette di dargli dei consigli (non richiesti) su Francesca, che nel frattempo flirta con Andrea. Inutile negarlo, tra i due non corre buon sangue. Tanto che quando Francesca annuncia di voler abbandonare il programma, si candida per una esterna. Ma Eugenio non la prende bene.