Gina a Supercinema: "Sposata a mia insaputa"

foto LaPresse Correlati L'EX TOYBOY DELLA LOLLO 13:01 - A "Supercinema" giovedì 31 gennaio in seconda serata su Canale 5 un'intervista esclusiva Gina Lollobrigida racconta i retroscena della - Agiovedì 31 gennaio in seconda serata su Canale 5 un'intervista esclusivaracconta i retroscena della denuncia contro l'ex Javier Rigau , di 42 anni più giovane, che l'avrebbe sposata a sua insaputa, con una vecchia procura: "Il motivo è chiaro se ha fatto una cosa del genere è perché, alla mia morte, spera di entrare in possesso delle mie proprietà. La mia denuncia vuole scoprire la verità e andare fino in fondo".

E ancora: carriera e vita di due mostri sacri Hollywoodiani, Johnny Depp e Brad Pitt, che quest’anno tagliano il traguardo dei 50 anni. Intervista-verità ad Arnold Schwarzenegger: “Ho nostalgia della mia Austria e di Salisburgo, dove sono nato. Appena posso ci torno. Dopo il tour per il lancio del mio film “L’ultima sfida”, anche in questi giorni sono a Kitzbuhel per i campionati di sci”.



Immagini inedite dell’‘Anna Karenina’ di Keira Knightley. L’eroina romantica più celebre di tutti i tempi, è già stata interpretata da star leggendarie quali Greta Garbo e Vivien Leigh.