Super Bowl, Beyoncé senza trucco

TRA PALCO E RED CARPET 12:04 - In tuta da ginnastica, con un cappello che le raccoglie i capelli e senza trucco. Beyoncé posta sul suo Tumblr le foto in bianco e nero delle prove del - In tuta da ginnastica, con un cappello che le raccoglie i capelli eposta sul suole foto in bianco e nero delle prove del Super Bowl , l'evento televisivo dell'anno che andrà in onda negli Usa la notte tra il 3 e il 4 febbraio. La cantante non sembra preoccupata della performance anche dopo le polemiche che sono nate per aver cantato l'inno americano in playback davanti a Obama.

Ma per non far dimenticare la suo sex appeal, Beyoncé ha pensato bene di postare anche una foto in cui appare come una pantera nera, con tanto di stivaloni in pelle fin sopra le ginocchia, short cortissimi e maglietta a strisce bianche e nere che modella le forme. Insomma, prima e dopo il trucco, la cantante è sempre sexy.