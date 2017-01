George e Carmela, battesimo della figlia in tv

foto Da video Correlati L'AMORE CONTINUA

I PREPARATIVI

BATTESIMO IN CHIESA 11:18 - "Altro che amanti e tradimenti, noi siamo felici e abbiamo battezzato nostra figlia Violante". George Leonard e Carmela, dopo la storia nata nella Casa del Grande Fratello dove la coppia si è conosciuta e innamorata, mostrano a "Pomeriggio Cinque" le immagini esclusive dell'evento e raccontano che il loro amore è più forte di prima: "Adesso pensiamo al matrimonio". - "Altro che amanti e tradimenti, noi siamo felici e abbiamonostra figlia"., dopo la storia nata nella Casa deldove la coppia si è conosciuta e innamorata, mostrano a "" le immagini esclusive dell'evento e raccontano che il loro amore è più forte di prima: "Adesso pensiamo al matrimonio".

George, da vero principe, è entrato in chiesa addirittura con la spada. Carmela invece ha pianto tutto il tempo. La coppia è più unita che mai: "Nessuno lo avrebbe immaginato ai tempi del Gf". Le telecamere di Barbara d'Urso hanno seguito il battesimo dai preparativi alla cerimonia e quando rivede le immagini Carmela si commuove: "Barbara, hai fatto un regalo anche a mia madre che non è potuta venire perché non sta bene e quindi adesso ha visto il battesimo". E quando il traguardo delle nozze? La risposta non si fa attendere: "Quando lo decideremo lo saprai".