"Amici", Greta è cotta del ballerino Leonardo

LEO BALLA CON MARTINA 10:01 - Non solo lezioni,Amici" tra una pausa e l'altra c'è anche tempo per assistere alla nascita di un feeling speciale. E' il caso della cantante Greta che confessa alle amiche di provare attrazione per il ballerino Leonardo: "Caratterialmente non lo conosco ma fisicamente mi piace". E il diretto interessato le dice: "Esprimi con chiarezza cosa pensi di me". - Non solo lezioni, verifiche e maglia grigia . Ad "" tra una pausa e l'altra c'è anche tempo per assistere alla nascita di un feeling speciale. E' il caso della cantanteche confessa alle amiche di provare attrazione per il ballerino: "Caratterialmente non lo conosco ma fisicamente mi piace". E il diretto interessato le dice: "Esprimi con chiarezza cosa pensi di me".

"Non mi guardi mai in faccia quando ti parlo e non capisco che feeling c'è tra noi due", spiega Leonardo. Ma Greta proprio non ce la fa a guardarlo negli occhi e fa il broncio, a quel punto il ballerino per stemperare l'atmosfera le dà un buffetto sulla guancia.



Greta poi scappa dalle amiche ed esclama: "Mi ha attaccato 'una brocca' per un'ora e tra le altre cose mi ha detto che non lo guardo mai in faccia quando mi parla ed è vero". Ylenia è sincera e la prende in giro: "Scleri come una quattordicenne". Chissà se questo sentimento sarà ricambiato e quali saranno i sentimenti di Leonardo verso la compagna di classe...

Andrea Conti