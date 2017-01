Marco Melandri costruisce la casa dei sogni

foto LaPresse Correlati ALESSIA SCATENATA

Mercoledì 30 gennaio in prima serata su Canale 5 secondo appuntamento con "Extreme Makeover Home Edition Italia". Al grido di "Si può fare!" Alessia Marcuzzi e il suo team sono pronti ad aiutare una nuova famiglia meritevole. Tantissime le sorprese, tra cui la presenza, in qualità di guest star, del motociclista Marco Melandri, campione del mondo della classe 250 nel 2002.

Dopo l’ottimo debutto della scorsa settimana, con una media di oltre 4 milioni e mezzo di telespettatori, la versione italiana del fortunato programma americano farà tappa a Picerno, in provincia di Potenza. Qui, in soli 7 giorni, il team di Extreme cercherà di ristrutturare l’abitazione della famiglia Russillo.



Moltissima l’attesa per questa seconda puntata. Sul web tanti fan club e gruppi, moltissime immagini rubate o in anteprima, spoiler e video. Sui social network come Twitter, gli hashtag di Extreme Makeover Home Edition Italia hanno occupato, per diversi giorni della settimana, i primi posti dei trending topics nazionali.



Oltre ad Alessia, gli altri componenti del “design team” sono Luca Bortolotto, architetto, Gianni Trisciuzzi, interior designer, Luca Pirani, garden designer, e Lilly De Leo, direttore dei lavori. Il team è affiancato, oltre che da una squadra di operai, anche dai parenti e dagli abitanti del paese delle famiglie protagoniste: tutti si adoperano per aiutare.