Heather Tom: "Con Beautiful mamma due volte"

09:37 - Dopo che convivi per molto tempo con un personaggio può capitare di entrare in simbiosi. E' successo a Heather Tom, che in "Beautiful" presta il volto a Katie Logan. L'attrice sarà infatti mamma due volte: sul set e nella vita reale. "E' stata un'esperienza incredibile - racconta l'attrice a "Vero tv" - Non sono in grado di esprimere a parole l'emozione che ho provato quando l'ho stretto per la prima volta tra le mie braccia".

Nonostante i problemi di cuore che tormentano Katie sul set, anche per il suo personaggio sono in arrivo le gioie della maternità. Lei e il marito Bill Spencer (Don Diamont) diventeranno infatti genitori di un bel maschietto.



Un aspetto che lega Heather ancora più intimamente al suo personaggio: "Entrambe siamo molte legate alla nostra famiglia. Katie dimostra da sempre un forte attaccamento ai suoi cari, con cui ha un rapporto di grande fiducia e lealtà. In questo è esattamente uguale a me".



E sul successo mondiale di "Beautiful" ammette: "Quando recitiamo, noi attori ci divertiamo e il pubblico lo percepisce. Don Diamont, che interpreta Bill Spencer è un vero mattacchione. quando giriamo le scene insieme ridiamo così tanto che spesso, tra un ciak e l'altro, sono obbligata a rifarmi il trucco".