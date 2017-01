Il grande cinema epico su Canale 5

foto Dal Web 08:48 - Dal 3 febbraio prende il via "Il Grande Cinema Epico" di Canale 5. Concluso il ciclo di "Centovetrine" in prima serata, che ha assicurato grande visibilità alla soap, la Rete diretta da Giancarlo Scheri la domenica propone una serie di capolavori. Da "Titanic" a "Le Crociate" passando per "La maschera di ferro". - Dal 3 febbraio prende il via "Il Grande Cinema Epico" di Canale 5. Concluso il ciclo di "Centovetrine" in prima serata, che ha assicurato grande visibilità alla soap, la Rete diretta da Giancarlo Scheri la domenica propone una serie di capolavori. Da "Titanic" a "Le Crociate" passando per "La maschera di ferro".

Storie di passione, lealtà, onore e coraggio con attori eccezionali diretti da alcuni tra i registi più quotati del panorama internazionale. Si comincia con il pluripremiato agli Oscar “Titanic”, diretto da James Cameron e interpretato da un indimenticabile Leonardo Di Caprio con Kate Winslet. E poi, via via, si prosegue con: “Il Gladiatore” diretto da Ridley Scott e interpretato, tra gli altri, da Russell Crowe, Joaquin Phoenix, Richard Harris e Oliver Reed. E ancora “Le Crociate - Kingdom of Heaven” di Ridley Scott con Orlando Bloom, Eva Green e Liam Neeson.



A seguire: “King Arthur” con Clive Owen e Keira Knightley. “Tristano e Isotta”, film diretto da Kevin Reynolds, con James Franco e Sophia Myles. “La maschera di ferro”, regia di Randall Wallace. Con Leonardo Di Caprio, Jeremy Irons e John Malkovich. “Alexander”, diretto da Oliver Stone e interpretato da Colin Farrell, Angelina Jolie, Val Kilmer, Rosario Dawson, Jared Leto. Infine “Montecristo” di Kevin Reynolds, con James Cavieezel, Guy Pierce e Richard Harris.