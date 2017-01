Vergara: "Con queste tette sembro una zo....a"

15:51 - Quando Madre Natura ti dona le forme esplosive di Sofia Vergara, non sempre è un vantaggio. Specie se vuoi fare l'attrice e tuo padre proprio non ne vuole sapere di appoggiarti. "Mio padre mi disse che se avessi fatto qualsiasi cosa di artistico, sarei sembrata una zo....a - ha confessato a "Us Weekly" la star di Modern Family - Gli risposi che con queste enormi tette, ereditate da sua madre, sembravo già una zo....a!".

Per fortuna la Vergara ha ignorato il consiglio del padre e ha conquistato il mondo dello show-biz con il suo talento e la sua auto-ironia, più che con le sue curve latine. Fresca vincitrice dei "SAG Awards" come membro del cast di "Modern Family", l'attrice ammette di avere difficoltà a trovare reggiseni "all'altezza" delle sue forme esplosive.



"La cosa ridicola è che ho queste tette enormi da quando ho 13 anni. Ero davvero magra all'epoca ed era strano avere queste fo....e tette ed essere magrissima - ha raccontato a Redbook Magazine - Sono sempre in cerca del reggiseno perfetto, è la storia della mia vita! Quando lo troverò lo indosserò per molto tempo, e forse allora la smetteranno finalmente".