Sfida esterna ad "Amici" per Costanzo

- Ad "" un altro cantante andrà in sfida sabato prossimo con la maglia rossa.è stato esaminato dae dopo la performance il responso dell'insegnante è stato chiaro. "Non mi è ancora chiaro chi sei", dice Rudy confuso dal fatto che Costanzo si presenta come rocker ma poi cambia registro ed espressività durante le varie interpretazioni. Dunque un commissario esterno deciderà le sorti dell'allievo.

Rudy ha chiesto che Costanzo interpretasse "I Don't Want To Miss A Thing" degli Aerosmith per "dimostrare di essere un rocker". Poi per il secondo brano è stata chiamata per una prova comparativa Marika. I due assieme hanno cantato "Vivimi" di Laura Pausini, scritta da Biagio Antonacci. Se Marika ha convinto per l'intensità della interpretazione, Costanzo ancora una volta ha mostrato incertezze e perciò dovrà sostenere una sfida esterna sabato prossimo.



Costanzo dovrà mostrare tutte le sue potenzialità per evitare di uscire dalla scuola proprio come è successo a Nicola la scorsa settimana, eliminato per volontà degli insegnanti dopo che Grazia Di Michele aveva sostenuto la sua eliminazione.