Porno-parodia per il cartoon Spongebob

L'idolo dei piccini Spongebob è pronto a conquistare anche gli adulti, con una porno-parodia vietata ai minori. In "Spongeknob Squarenuts" (titolo che contiene un gioco di parole sugli attributi maschili) l'ingenua spugna gialla incontra la versione hard della scoiattolina-astronauta Sandy, pronta ad offrirgli qualcosa di più dell'amicizia. I due faranno scintille in fondo al mare, trasformando la cittadina di Bottom Bikini in un set a luci rosse.

Ma cosa è successo all'ingenua personaggio tanto amato dai bambini? Resosi conto di essere l'ultima spugna in circolazione, Spongebob ha paura di essere l'ultimo del suo genere e inizia così a cercare una creatura marina con cui continuare la specie.



La scelta ricade sull'amica Sandy, la scoiattolina-astronauta, che in questa versione è interpretata da una ragazza dalle curve mozzafiato. I due faranno faville in fondo al mare, facendo salire la temperature nella pacifica cittadina di "Bikini Bottom".