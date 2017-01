"I veri giovani di Sanremo siamo noi"

foto Tgcom24 Correlati ANDREA TECNO-SOUL

I Giovani di Sanremo sono otto e gli occhi sono tutti puntati su Andrea Nardinocchi e Antonio Maggio. Se il primo, definito "cantaproduttore", porta in gara la rarefatta "Storia Impossibile", il secondo canterà su un ritmo allegro "Mi servirebbe sapere". Due percorsi artistici diversi. Andrea ha suonato in diversi club e la passione per la musica è esplosa dopo aver lasciato il basket, Antonio ha vinto X Factor con gli Aram Quartet.

Ci ha provato tante volte ma la "testa dura" ha avuto la meglio su tutto. E meno male che Antonio Maggio è determinato, infatti è riuscito - dopo diversi tentativi - a convincere la Commissione del Festival e ad entrare di diritto nella Categoria Giovani con "Mi servirebbe sapere". "Non credevo che ce l'avrei fatta - confessa a Tgcom24 - ma ho anche avuto la fortuna che ci fosse Mauro Pagani nella Commissione e di lui ho grande stima. Ho voluto presentare proprio questa canzone dopo una decisione presa da tutto lo staff. E' un bel bigliettino da visita partecipare al Festival". Chi teme di più? "Rubino e Il Cile". Antonio faceva parte degli Aram Quartet che hanno trionfato alla prima edizione di "X Factor". Poi il "divorzio" artistico e tre anni di serate, sudore e sacrifici. "L'album si chiamerà Nonostante Tutto ed è una fotografia di quello che sono oggi".



Mash up, campionamenti, elettronica, soul. Un frullato di musica per Andrea Nardinocchi che dopo l'esordio con la convincente ballad "Un posto per me" porta al Festival "Storia impossibile" che ne sembra la figlia naturale. "La scelta di questa canzone è stata come una visione - spiega Andrea -, come se fosse naturale dovesse uscire dopo 'Un posto per me'. Mi presento il palco insieme a tutti i miei strumenti elettronici ma con alle spalle un'orchestra che rispetterò molto. Il brano si ricollega al sottile filo rosso che lega tutte le canzoni del prossimo disco che sarà ricco di elettronica ma anche di archi". Chi teme dei colleghi? "Mi piace molto Il Cile, un gran cantautore 2.0". Emozionato? "Cerco di non pensarci e di fare mille cose, sto lavorando all'album e già chiuso alcuni pezzi. Non sento il peso delle aspettative né la responsabilità della critica che ha parlato molto bene di me". Tgcom24 ha ascoltato alcuni brani del prossimo album e sono tutti in bilico tra soul ed elettronica. Un prodotto qualitativamente molto alto.



Gli altri Giovani in gara sono Renzo Rubino "Il postino (amami uomo)", i Blastema ("Dietro l'intima ragione"), Il Cile ("Le parole non servono più"), Irene Ghiotto ("Baciami?"), Ilaria Porceddu ("In equilibrio") e Paolo Simoni ("Le parole").

Andrea Conti