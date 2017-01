Banche e povertà a Quinta Colonna

foto Ansa 11:02 - "Miseria e nobiltà" è il titolo del nuovo appuntamento con"Quinta Colonna" in onda lunedì 28 gennaio in prima serata su Retequattro. Nel corso della puntata sono previsti anche faccia a faccia con Gianfranco Fini e Renata Polverini. - "Miseria e nobiltà" è il titolo del nuovo appuntamento con"Quinta Colonna" in onda lunedì 28 gennaio in prima serata su Retequattro. Nel corso della puntata sono previsti anche faccia a faccia con Gianfranco Fini e Renata Polverini.

Con Maurizio Gasparri (Pdl), Marina Sereni (Pd), Gabriella Stramaccioni (Rivoluzione civile) e il presidente di Federconsumatori Rosario Trefiletti, Paolo Del Debbio affronta il dibattito sulla situazione socio-economica italiana. Oltre otto milioni di poveri in Italia, miliardi di euro destinati al salvataggio delle banche: quale sarà il futuro del Paese?



Il settimanale di Retequattro si collegherà con Cirò Marina, in provincia di Crotone, Milano e Napoli per capire com’è cambiata la spesa degli italiani.