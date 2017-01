U&D, Teresanna: "Non sono incinta"

foto Ufficio Stampa Mediaset Correlati FELICE CON FRANCESCO 10:13 - Da tempo non dava più sue notizie sul Web, così in molti avevano ipotizzato che Teresanna fosse incinta. Ma la prosperosa napoletana si è fatta viva su Facebook e ha smentito la cicogna in arrivo per lei e il tronista Francesco conosciuto a Uomini e Donne: "E' sempre divertente sapere di essere incinta dal web... Con questa gravidanza sarei arrivata al terzo-quarto figlio!!!". - Da tempo non dava più sue notizie sul Web, così in molti avevano ipotizzato chefosse incinta. Ma la prosperosa napoletana si è fatta viva su Facebook e ha smentito la cicogna in arrivo per lei e il tronistaconosciuto a: "E' sempre divertente sapere di essere incinta dal web... Con questa gravidanza sarei arrivata al terzo-quarto figlio!!!".

Pare invece che queste settimane di silenzio siano dovute a un periodo di riposo, che Teresanna si è concessa per curare una brutta infezione come lei stessa ha scritto sulla sua fanpage: "Sapete che la mia assenza era dovuta a queste 2 settimane particolari dove sono stata poco bene per via di una lieve ma fastidiosa infezione, grazie alle dovute cure è tutto risolto! Purtroppo a volte la salute fa brutti scherzi! Grazie davvero per il vostro continuo affetto. E' importante sapere che ci siete con il cuore grazie!".



Infine una strigliata a chi la dava incinta non poteva mancare: "Prima si fantasticava con un libro di fantascienza, ora basta accendere Facebook e vengono fuori le favole!". Per ora Francesco tace.